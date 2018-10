Buket Aydın, Kerem Bürsin ve İbrahim Çelikkol ile Muhteşem İkiliyi konuştu

İkisi de çok ünlü, ikisi de çok başarılı, ikisi de son dönemin en gözde oyuncuları... Onlara göre başka ortak noktaları da var ancak bana göre tek ortak noktaları yukarıda saydıklarım. Çünkü biri yerinde duramıyorken diğeri bir o kadar sakin... İbrahim Çelikkol her zaman canlandırdığı karakterler gibi yani ateş gibi, sanki aksiyon sahneleri için yaratılmış...

Kerem Bürsin hep cool, sanki çok zor sinirlenecek gibi ama bir kere sinirlenince de gözü hiçbir şeyi görmeyecek dediklerimizden. Bu iki isimle beni buluşturansa Kanal D’nin bu sezonki bombası; “Muhteşem İkili” dizisi... İki farklı polis onlar, biri Avrupa biri Anadolu yakasında efsaneleşmiş. Dizi çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Ben de onları sette ziyaret ettim. Set ortamı çok keyifliydi, belli ki özellikle aksiyon sahnelerini için bütün ekip canhıraş çalışıyor. Doğayı ve aksiyon sahnelerini çok sevdiklerini düşündüm Kerem Bürsin ve İbrahim Çelikkol’un neden mi çünkü ikisi de dublör kullanmıyor. Bakalım Perşembe Kanal D’de yayınlanmaya başlayacak olan bu birbirinden başarılı Muhteşem İkili’yi nasıl maceralar bekliyor?





MUHTEŞEM İKİLİ’YE İKİ POLİSİN HİKAYESİNİ ANLATAN İLK TÜRK DİZİSİ DİYEBİLİR MİYİZ?



İbrahim Çelikkol: Daha önce de polis hikayelerini anlatan iyi işler yapıldı tabii ama sanırım iki zıt karakterdeki polisin düşmana karşı birlikte mücadelelerini ilk kez izleyeceğiniz bir hikaye diyebilirim.



Kerem Bürsin: Daha ziyade şöyle diyebiliriz; 2 zıt karakterdeki polisin birlik mücadelesini anlatan ilk Türk, aksiyonlu ve içinde romantik hikayelerin de bulunduğu bir komedi dizisi…



İBRAHİM ÇELİKKOL VE KEREM BÜRSİN NASIL BİR ARAYA GELDİ? VE NASIL BİR İKİLİ OLDU?



İbrahim Ç.: Kerem’le daha önce tanışmamıştık. Bu proje için bir araya geldik. Ama sanki çok önceden tanışıyormuşçasına güzel bir uyum yakaladık. Bu da oyuna pozitif bir şekilde yansıyor. Uyumlu, birbirini anlayan, aynı zamanda birbirine inanan bir ikili olduğumuzu düşünüyorum.



Kerem B.: Bu proje için bir araya geldik… Bayağı da iyi bir ikili olduğumuza inanıyorum.



İKİNİZ DE DOĞAYI SEVEN, SPORTİF İNSANLARSINIZ BU PERFORMANSINIZI NASIL ETKİLEDİ? YANİ DÖVÜŞ SAHNELERİ NE KADAR GERÇEK?



İbrahim Ç.: Evet, Kerem de benim kadar doğayla iç içe olmayı seven, hayatının bir yerinde hep spor olan biri. Dövüş sahnelerinde de bu bizim için bir avantaj oldu. Dublör kullanmadan kontrollü bir şekilde dövüş sahnelerini çektik.



Kerem B.: Böyle işlerde atletik bir yapıya sahip olmak her zaman bir avantaj ve iki ‘partner’ de böyleyse o zaman iş çok kolaylaşıyor ve özgürlük alanı artıyor aksiyon sahneleri için.



KARAKTERLERİNİZİ ANLATABİLİR MİSİNİZ? GERÇEK HAYATTAKİ KARAKTERLERİNİZLE ÖRTÜŞTÜĞÜ YERLER VAR MI?



İbrahim Ç.: Barca, gözü kara sevdiklerini kendisinden daha çok önemseyen, sahiplenen bir karakter. Bu yanı kendime en çok yakın hissettiğim tarafı diyebilirim.



Kerem B.: MKC sadece kendine güvenen, kendini hep doğru bilen, ailesine karşı acayip korumacı, arada kıskançlığa kayan davranışları olan, boşanmış ama boşandığını kabul etmeyen bir adam.



İÇİNDE AŞK DA VAR HİKAYENİN… BU İKİLİ AŞKLARINI NASIL YAŞIYOR VE NASIL KADINLARA AŞIKLAR?



İbrahim Ç.: Barca bir suikast sonucunda karısını kaybettikten sonra kendisine karısının intikamını almayı amaç edinmiş biri. Bu süreçte onu neler bekliyor hep birlikte göreceğiz.



Kerem B.: MKC ve Yağmur (Öykü Karayel) arasında bakılınca alışmadığımız türde bir aşk var. Çünkü izlerken aslında bitmiş ve kapanmış bir mevzunun acaba yeniden alevlenebilecek mi durumunu merak edeceğiz. Kadınlarımız çalışan, ayaklarının üzerinde durmasını bilen ve isteyen karakterler. MKC zaten Yağmur güçlü, zeki ve onunla başa çıkabilen tek kişi olduğu için ona karşı bu kadar sıkı bir bağ oluşturmuş.



KAHRAMANLARIMIZI NELER, NASIL HİKAYELER BEKLİYOR?



İbrahim Ç.: İzleyiciler aksiyonu bol bir ikili mücadeleye şahitlik edecekler.



Kerem B.: Göreceğiz…



SET NASIL GİDİYOR?



İbrahim Ç.: Dolu dolu geçiyor. Herkesin sonuna kadar emek harcadığı, özenli davrandığı bir set ekibi olduk. İzleyicilerden gelecek olan tepkileri şimdiden çok merak ediyoruz. Herkes büyük sabırla ilk yayın gününü bekliyor.



Kerem B.: Çok iyi gidiyor… Biraz yoğun ama inanılmaz bir ekip olduk. Çağatay Tosun inanılmaz bir enerjiye sahip olan bir yönetmen ve işine de çok hakim bir yönetmen. Bu nedenle zaten herkes güvenle geliyor sete. Böyle zor bir işte motivasyon çok önemli ve kamera arkası ekibimiz bu konuda örnek olacak bir ekip. Bu projenin iyi olmasının yüzde 95 sebebi onlar.



“MUHTEŞEM İKİLİ” KANAL D’DE BAŞLIYOR



Kanal D’nin TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni dizisi “Muhteşem İkili” ekrana gelmek için geri sayımda. Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı, M.Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğunda oturduğu “Muhteşem İkili”nin ilk bölümü 1 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.



ANADOLU’DA BARCA…



Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca (İbrahim Çelikkol), Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Barca yakışıklı ama dış görünüşünü önemsemeyen biri, geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş… Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi olmayan Barca’nın hayattaki en büyük amacıysa ölen karısının ve doğmamış çocuğunun intikamını almak.

AVRUPA’DA MKC...

Mustafa Kerim Can yani MKC (Kerem Bürsin) Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliğiyle dikkat çekiyor ama bu zenginliğinin nereden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesiyle ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam olan MKC, boşandığı eski karısı Yağmur’a hala âşık… Oğlu Mehmet Kaan Can’a da çok bağlı baba.