Buket Aydın ile '40'ın konuğu Nedim Şener
CNN TÜRK’te, 7 Kasım Çarşamba günü saat 21:00’de, Buket Aydın'ın sunduğu “40”a, Gazeteci Nedim Şener konuk olacak.
Buket Aydın, Gazeteci Nedim Şener’e de 40 cesur soru soracak, 40 cesur yanıt alacak.
- Hapisten çıktıktan sonra muhalif tavrı yumuşadı mı?
- Neden Erol Mütercimler ve Haydar Baş ilişkisine gönderme yapıyor?
- FETÖ tehlikesinin hala sürdüğünü düşünüyor mu?
- FETÖ terör örgütü sosyal medyada etkin olmak için Atatürkçü hesaplara mı sızıyor?
- Neden sürekli hapishanede işkenceye uğradığı iddia ediliyor?
- FETÖMETRE adı verilen kriterler neler?
- AK Parti’den milletvekili olacak mı?
- Kaşıkçı cinayetinin İstanbul’da işlenmesinin altında yatan neden ne?
Geçtiğimiz haftanın en çok izlenilen programı olan “40” bu hafta da gündeme damgasını vuracak. Gazeteci Nedim Şener’in cesur açıklamaları Çarşamba saat 21:00’da Buket Aydın’ın sunduğu 40’ta olacak.
“40”ta, sorulmayan sorulacak, konuşulmayan konuşulacak ve yanıtlanması gereken 40 soru konuğa yöneltilecek. Konuğun her soru için iki dakikası olacak.
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