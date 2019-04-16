Buket Aydın ile 40'ın bu haftaki konuğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Buket Aydın'ın sunduğu "40", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ağırlıyor.
Türkiye'de eğitim sisteminin en büyük eksiği nedir? Okullarda yabancı dil zorunluluk olmaktan çıktı mı? Üniversite sınavlarının tarihe karıştığı bir Türkiye mümkün mü?
Türkiye yapay zekaya ne kadar hazır? Eğitimde kalıcı düzenlemeler yapmak mümkün mü? Buket Aydın 40 soru soracak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtlayacak. "40", çarşamba akşamı 21:00'de CNN TÜRK'te.
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