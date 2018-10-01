Buket Aydın ile 40 CNN Türk'te başlıyor... İlk konuk Acun Ilıcalı
CNN TÜRK'te yeni bir formatta, yepyeni bir program ekrana gelecek.
Buket Aydın'ın CNN TÜRK ekranındaki yeni programı 40, 3 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.
40'ta, sorulmayan sorulacak, konuşulmayan konuşulacak ve yanıtlanması gereken 40 soru konuğa yöneltilecek.
Konuğun her soru için iki dakikası olacak. Çarşamba akşamı saat 21.00'da ekrana gelecek '40'ın ilk bölümünde Buket Aydın, Acun Ilıcalı'yı ağırlayacak.
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