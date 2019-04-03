‘Bugünün Türkiyesi’ Moskova paneli
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, “Bugünün Türkiyesi” panel serisini 4 Nisan’da Moskova’da sürdürecek.
Panelde, Suriye gündemine ve Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirilecek. Geçen yıl eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nin hemen öncesinde ilk olarak New York’ta, ardından Berlin’de, G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires’te, aralık ayında Londra’da ve son olarak Çin’in Pekin ve Şangay kentlerinde düzenlenen “Bugünün Türkiyesi” panellerinin yeni durağı Moskova olacak. “Suriye Sürecinde Türkiye ve Rusya İlişkileri” başlığı altında düzenlenecek panelin moderatörlüğünü Valdai Discussion Club Program Direktörü Dr. Ivan Timofeev yapacak.
Panelde, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın “Türk Dış Politikası ve Suriye”, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Dr. Enes Bayraklı “Suriye’de Türkiye-Rusya İşbirliği ve Transatlantik İlişkilere Etkisi” ve İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Alptekin ise “Suriye İç Savaşı ve Türkiye’nin Terörle Mücadele Stratejisi” konularını ele alacaklar.
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