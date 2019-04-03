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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
03.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Bugünün Türkiyesi’ Moskova paneli

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‘Bugünün Türkiyesi’ Moskova paneli

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, “Bugünün Türkiyesi” panel serisini 4 Nisan’da Moskova’da sürdürecek.

Panelde, Suriye gündemine ve Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirilecek. Geçen yıl eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nin hemen öncesinde ilk olarak New York’ta, ardından Berlin’de, G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires’te, aralık ayında Londra’da ve son olarak Çin’in Pekin ve Şangay kentlerinde düzenlenen “Bugünün Türkiyesi” panellerinin yeni durağı Moskova olacak. “Suriye Sürecinde Türkiye ve Rusya İlişkileri” başlığı altında düzenlenecek panelin moderatörlüğünü Valdai Discussion Club Program Direktörü Dr. Ivan Timofeev yapacak.

Panelde, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın “Türk Dış Politikası ve Suriye”, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Dr. Enes Bayraklı “Suriye’de Türkiye-Rusya İşbirliği ve Transatlantik İlişkilere Etkisi” ve İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Alptekin ise “Suriye İç Savaşı ve Türkiye’nin Terörle Mücadele Stratejisi” konularını ele alacaklar. 

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