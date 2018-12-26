‘Bugünün Türkiyesi’ Çin’de konuşuldu
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı’nca düzenlenen ‘Bugünün Türkiyesi’ panellerinin Çin ayağında ‘Türkiye ve Çin: Uzun Vadede İş birliği İçin Beklentiler’ paneli Pekin’de düzenlendi.
Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüleri’nin (CICIR) de destek verdiği panelde konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Türkiye’nin ABD ve Avrupa Birliği ile geleneksel ilişkilerini sürdürdüğünü, aynı zamanda giderek uluslararası arenada daha fazla rol üstlenen Rusya ile iş birliğini artırdığını, yeni ülkelerle ortaklıklara açık olduğunu kaydetti. Yalçın, Türkiye’nin Batı ittifakının üyesi olmasına rağmen FETÖ, PKK-PYD ve DEAŞ olmak üzere 3 ayrı terör örgütüyle mücadelede destek görmediğini ifade etti. Hasan Basri Yalçın, ABD’nin askerlerini Suriye’den çekmesine ilişkin “Öyle görünüyor ki ABD, bölücü terör örgütünün Suriye’de ayrılıkçı devlet kurmasına yardım etmeyecek” dedi.
CICIR Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Üyesi Li Yan’an, Türkiye’deki istikrarın tüm Ortadoğu’yu etkilediğinin altını çizerek, Türkiye’nin sahip olduğu dil, kültür ve dini birikim ile Çin’in sahip olduğu ekonomik avantajların işbirliği içerisinde kullanılması durumunda ikili ilişkilerin ekonomi odaklı olmaktan çıkıp güvenlik alanına da genişleyebileceğini belirtti.
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