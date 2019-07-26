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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Bugün yağmur var mı? Son dakika hava durumu bilgileri

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Bugün yağmur var mı? Son dakika hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün yağmur yağacak mı sorusu cevap buldu. Dün yurdun bazı bölgelerinde yaşanan yağışlı havanın ardından 26 Temmuz Cuma günü güncel durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, yağmur yağacak mı sorusuna cevap aradı. İşte, MGM'nin yayımladığı rapora göre bugün yağmur yağacak mı sorusunun cevabı

Hava durumunda yer alan son bilgilere göre bugün yağmur yağacak mı sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 14°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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