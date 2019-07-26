Bugün yağmur var mı? Son dakika hava durumu bilgileri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün yağmur yağacak mı sorusu cevap buldu. Dün yurdun bazı bölgelerinde yaşanan yağışlı havanın ardından 26 Temmuz Cuma günü güncel durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, yağmur yağacak mı sorusuna cevap aradı. İşte, MGM'nin yayımladığı rapora göre bugün yağmur yağacak mı sorusunun cevabı
Hava durumunda yer alan son bilgilere göre bugün yağmur yağacak mı sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 14°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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