Ceren Özdemir’in annesi anlattı: Fazıl Say olacaktı ölümle şöhret oldu yavrum

Anne Gülfer Özdemir, “Çok güzel piyano çalıyordu. ‘Kızım sen geleceğin Fazıl Say’ı olacaksın’ diye takılırdım ona. Çok hoşuna giderdi yavrumun. O da öyle iyi bir piyanist olmak isterdi. Ama ölümle şöhret olacakmış yavrum” diyerek şöyle devam etti:

DAHA ÇOK GÖRMEK İÇİN ERKEN EMEKLİ OLDUM

“Onlarla daha çok vakit geçirebilmek için erken emekli olmuştum. Ceren ablasına ‘Sen çok şanslısın, annemle daha çok zaman geçiriyorsun’ derdi. Her sene doğum günü kutlarız ona. ‘Bu sene kutlamayacağız’ dedim. Çünkü sürpriz olsun istedik.



Ceren’in odası

Kutlama yapacağımızı bilmeyecekti. Yani pastasını sürpriz yaparak kesecektik. Yavrumdan ayrıldık. İki yavrum için yaşıyordum. Kıt kanaat büyüttük. İki çocuğum birbirine çok düşkündü. Şimdi koptular birbirlerinden. Ceren’in seveni, arkadaşı çoktu. Şimdi daha da çoğaldı. Herkesin kızı oldu.”

Baba Yılmaz Özdemir de Ceren’in kariyeri için çok titiz planlar yaptığını belirterek şunları söyledi:



Ceren Özdemir öldürülmeden 1 saat önce çocuklarla bale dersinde.

“6 Aralık doğum günüydü. Her sene kutlardık. Doğum gününde annesiyle ortaklaşa küçük hediyeler alırdık. Ama çok mutlu olurdu. Arkadaşları çoktu. Hep birlikte kutlardık. Onu modern, çağdaş ve aydın bir insan olarak yetiştirdik. Her bakımdan iyi bir insan olması için. Sanatçı ruhluydu. Çalışkan ve ileri görüşlüydü. Bu sene ikinci bir okula kayıt yaptırmıştı. Fotoğrafçılık ve kameramanlık da okuyacaktı. Master yapacaktı.’ Arkadaşları bugün Ceren’i doğum gününde okulda anacaklar.