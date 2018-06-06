Bugün Sivas'la başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekili adaylarının katılımıyla Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir il merkezlerinde yapılacak toplantıların 30 il teşkilatını kapsayacağını belirtti. Toplantıların kapalı spor salonlarında yapılacağını belirten Yalçın, şunları aktardı: “Bu toplantılar; teşkilat mensuplarımızla adaylarımızı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve erken seçim sürecinin dinamikleri konusunda en geniş manada bilgilendirip motive etmek, hem de seçmen algısına pozitif katkılarda bulunulmasını sağlamak üzere tertiplenmiştir. Erken seçim kararının nasıl bir ileri görüşlülük ve isabetle alındığı; bütün kirli tezgâhların, bütün sinsi oyunların nasıl bozulduğu, 25 Haziran’dan itibaren ayan beyan anlaşılacaktır.”