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    Bugün Sivas'la başlıyor

    ANKARA
    06.06.2018 - 00:39 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında ‘24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?’ temalı bölge istişare toplantılarına bugün Sivas’tan başlıyor.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekili adaylarının katılımıyla Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir il merkezlerinde yapılacak toplantıların 30 il teşkilatını kapsayacağını belirtti. Toplantıların kapalı spor salonlarında yapılacağını belirten Yalçın, şunları aktardı: “Bu toplantılar; teşkilat mensuplarımızla adaylarımızı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve erken seçim sürecinin dinamikleri konusunda en geniş manada bilgilendirip motive etmek, hem de seçmen algısına pozitif katkılarda bulunulmasını sağlamak üzere tertiplenmiştir. Erken seçim kararının nasıl bir ileri görüşlülük ve isabetle alındığı; bütün kirli tezgâhların, bütün sinsi oyunların nasıl bozulduğu, 25 Haziran’dan itibaren ayan beyan anlaşılacaktır.” 

    Etiketler: Devlet Bahçeli , gazetehaberleri
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