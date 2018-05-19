Bugün oruç saat kaçta açılacak? İl il iftar saatleri

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte iftar vakti için de araştırmalar başladı. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bir talihsizlik yaşamamak adına ikamet ettikleri veya bulundukları ildeki ezan okunuş saatini takip ediyor. 30 gün sürecek olan Ramazan ayında iftar saati günlere ve illere göre farklılık gösteriyor. Coğrafi konumları nedeniyle İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, iftar sofralarına gece yarısına kısa süre kala oturuyor. 2018 imsakiye bilgilerine göre Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açıyor. Peki bugün iftar saat kaçta açılacak? İşte 19 Mayıs tarihli iftar saatleri!

19 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul'da akşam ezanı 20:25'de okunacak ve İstanbullular orucunu açacak, ülkemizin başkenti Ankara'da iftar 20:07'de açılacak. Oruç ibadetini yerine getiren İzmirliler ise iftarını saat 20:26'da yapacak. Ülkemizin diğer şehirlerinde yaşayan vatandaşlar da Ramazan ayı için özel olarak hazırlanmış 2018 Ramazan İmsakiyesi sayfamızdan, bulundukları şehirlerde iftara ne kadar kaldığını geriye sayım sayacı ile takip edebilir.

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İFTAR DUASI

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"