31 Aralık yarım gün mü? Bugün okullar tatil mi?

31 Aralık Salı günü geldi çattı, bugün gece yarısından sonra 2020'ye merhaba diyeceğiz. 2019'un son gününe giren öğrenciler, bugün okulların tatil olup olmadığını merak ederken, diğer vatandaşlar da mesai düzenininde bugünün yarım gün olup olmadığını sorguluyor. İşte, 'Bugün okullar tatil mi?' ve '31 Aralık yarım gün mü?' sorularının yanıtları...

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi verilere göre 31 Aralık tatil mi sorusu, yılbaşına günler kala binlerce kişinin gündemini oluşturmaya başladı. 31 Aralık Salı günü resmi tatil olacak mı sorusuna yönelik elde edecekleri cevaplara göre hareket edecek olan vatandaşlar, planlarını buna göre çizecek. Bu yıl salı gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık Salı günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Fakat bu yıl 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.