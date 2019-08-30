Bugün noterler çalışıyor mu? Noterler bugün kapalı mı?
Alım ve satım işlemleri bulunan kişilerin gündeminde noterler bugün açık mı sorusu, sabah saatleri itibariyle birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Nöbetçi noter hizmetine başlayan noterlerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak eden birçok kişi, konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün noterler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Noterler Birliğine bağlı olarak çalışan ve Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olması halinde hizmet verebilen noterler, bugün açık olmayacak. Nöbetçi noterlere ise cumartesi günü saat 10.00 ile 16.00 arasında ulaşmak mümkün olabilecek. İşte, noterler bugün çalışıyor mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar için sonraki günün nöbetçi noter sorgulama ekranı
NOTERLER BUGÜN KAPALI OLACAK
Noterlerin bugün kapalı olması dolayısıyla en erken işlem cumartesi günü saat 10.00 itibariyle nöbetçi noterliklerde gerçekleştirilebilecek. Nöbetçi noterlikleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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İSTANBUL'DAKİ NÖBETÇİ NOTERLER
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|İSTANBUL 17
|AHMET MUHTEREM ERSOY
|(İNEBEY MAH) AKSARAY MAH. GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA CAD. BULVAR ÇARŞISI NO:37 K:2/A FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL
|2126321709
|31.08.2019
|2
|BAKIRKÖY 23
|ŞULE KONUKLAR
|SANAYİ MAH. ATATÜRK CAD. REAL MERTER ALIŞVERİŞ MERKEZİ NO:51/3 İÇ KAPI 96 GÜNGÖREN İSTANBUL GÜNGÖREN İSTANBUL
|2126776635
|31.08.2019
|3
|BAKIRKÖY 24
|FİLİZ ŞANSAL
|100.YIL M.OTOCENTER GAL.SİTESİ L BLOK N:30 BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR İSTANBUL
|2126731672
|31.08.2019
|4
|BEŞİKTAŞ 12
|BELKIS AKIN
|GAYRETTEPE MAH. AYAZMADERE CAD. SARAL İŞ MERK. NO:5/1-B BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|2122272601
|31.08.2019
|5
|BEYOĞLU 22
|AYFER BİRCAN KUNKUT
|VALİKONAĞI CAD. KODAMAN SOK. MİM PLAZA N:44 NİŞANTAŞI ŞİŞLİ İSTANBUL ŞİŞLİ İSTANBUL
|2122198253
|31.08.2019
|6
|KADIKÖY 30
|HÜSNÜ ABDULLAH KÖROĞLU
|TURGUT ÖZAL BULVARI ATA 3-3 PLAZA K:1 N:18-19 ATAŞEHİR İSTANBUL ATAŞEHİR İSTANBUL
|2165482240
|31.08.2019
|7
|KARTAL 26
|NURAN OLKAN
|ÇINAR MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:44 K:2 MALTEPE İSTANBUL MALTEPE İSTANBUL
|2165182301
|31.08.2019
|8
|ÜSKÜDAR 30
|MEHMET ASLAN
|KISIKLI MAH. ALEMDAĞ CAD. YILDIRAN SOK. NO:2/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL ÜSKÜDAR 30 İSTANBUL
|2165201130
|31.08.2019
|9
|ÜSKÜDAR 32
|CAN ÖZTÜRK
|SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. AKKOM OFİS PARK 2 (CESSAS PLAZA) ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL
|2166921182
|31.08.2019
ANKARA'DAKİ NÖBETÇİ NOTERLER
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|ANKARA 44
|ŞÜKRAN CUMAGİL
|GÜVENLİK CAD. ALİ DEDE SK. N:16/24 AŞAĞI AYRANCI ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA
|3124662904
|31.08.2019
|2
|ANKARA 45
|ERDAL ÖCALIR
|HÜSEYİNGAZİ MAH. ÇARŞI İÇİ CAD. N:51/1-2-4 MAMAK ANKARA MAMAK ANKARA
|3123702765
|31.08.2019
|3
|ANKARA 49
|MEHMET MAKKAK
|ZİYA GÖKALP CD. AYDOĞMUŞ SOK. NO:1/A KURTULUŞ ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA
|3124322412
|31.08.2019
|4
|AKYURT 3
|SERPİL FURTUN
|SARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) G2 BLK NO:14 AKYURT ANKARA AKYURT ANKARA
|3123992517
|31.08.2019
İZMİR'DEKİ NÖBETÇİ NOTERLER
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|İZMİR 26
|MEHMET ARİF KOÇER
|GAZİLER CAD. YENİŞEHİR İŞ MERKEZİ NO:478/Z GIDA ÇARŞISI 35100 YENİŞEHİR KONAK İZMİR KONAK İZMİR
|2324690407
|31.08.2019
|2
|İZMİR 29
|EYÜP ALTAY
|1395 SOK. N:14/A EGE AP. KAHRAMANLAR 35230 KONAK İZMİR KONAK İZMİR
|2324633403
|31.08.2019
|3
|İZMİR 32
|SİBEL BALCI
|MİTHATPAŞA CD.NO:112/A NARLIDERE İZMİR NARLIDERE İZMİR
|2322398088
|31.08.2019
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