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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Bugün noterler çalışıyor mu? Noterler bugün kapalı mı?

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Bugün noterler çalışıyor mu? Noterler bugün kapalı mı?

Alım ve satım işlemleri bulunan kişilerin gündeminde noterler bugün açık mı sorusu, sabah saatleri itibariyle birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Nöbetçi noter hizmetine başlayan noterlerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak eden birçok kişi, konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün noterler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Noterler Birliğine bağlı olarak çalışan ve Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olması halinde hizmet verebilen noterler, bugün açık olmayacak. Nöbetçi noterlere ise cumartesi günü saat 10.00 ile 16.00 arasında ulaşmak mümkün olabilecek. İşte, noterler bugün çalışıyor mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar için sonraki günün nöbetçi noter sorgulama ekranı

NOTERLER BUGÜN KAPALI OLACAK

Noterlerin bugün kapalı olması dolayısıyla en erken işlem cumartesi günü saat 10.00 itibariyle nöbetçi noterliklerde gerçekleştirilebilecek. Nöbetçi noterlikleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL'DAKİ NÖBETÇİ NOTERLER

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1İSTANBUL 17AHMET MUHTEREM ERSOY(İNEBEY MAH) AKSARAY MAH. GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA CAD. BULVAR ÇARŞISI NO:37 K:2/A FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL212632170931.08.2019
2BAKIRKÖY 23ŞULE KONUKLARSANAYİ MAH. ATATÜRK CAD. REAL MERTER ALIŞVERİŞ MERKEZİ NO:51/3 İÇ KAPI 96 GÜNGÖREN İSTANBUL GÜNGÖREN İSTANBUL212677663531.08.2019
3BAKIRKÖY 24FİLİZ ŞANSAL100.YIL M.OTOCENTER GAL.SİTESİ L BLOK N:30 BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR İSTANBUL212673167231.08.2019
4BEŞİKTAŞ 12BELKIS AKINGAYRETTEPE MAH. AYAZMADERE CAD. SARAL İŞ MERK. NO:5/1-B BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL212227260131.08.2019
5BEYOĞLU 22AYFER BİRCAN KUNKUTVALİKONAĞI CAD. KODAMAN SOK. MİM PLAZA N:44 NİŞANTAŞI ŞİŞLİ İSTANBUL ŞİŞLİ İSTANBUL212219825331.08.2019
6KADIKÖY 30HÜSNÜ ABDULLAH KÖROĞLUTURGUT ÖZAL BULVARI ATA 3-3 PLAZA K:1 N:18-19 ATAŞEHİR İSTANBUL ATAŞEHİR İSTANBUL216548224031.08.2019
7KARTAL 26NURAN OLKANÇINAR MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:44 K:2 MALTEPE İSTANBUL MALTEPE İSTANBUL216518230131.08.2019
8ÜSKÜDAR 30MEHMET ASLANKISIKLI MAH. ALEMDAĞ CAD. YILDIRAN SOK. NO:2/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL ÜSKÜDAR 30 İSTANBUL216520113031.08.2019
9ÜSKÜDAR 32CAN ÖZTÜRKSARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. AKKOM OFİS PARK 2 (CESSAS PLAZA) ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL216692118231.08.2019

ANKARA'DAKİ NÖBETÇİ NOTERLER

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1ANKARA 44ŞÜKRAN CUMAGİLGÜVENLİK CAD. ALİ DEDE SK. N:16/24 AŞAĞI AYRANCI ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA312466290431.08.2019
2ANKARA 45ERDAL ÖCALIRHÜSEYİNGAZİ MAH. ÇARŞI İÇİ CAD. N:51/1-2-4 MAMAK ANKARA MAMAK ANKARA312370276531.08.2019
3ANKARA 49MEHMET MAKKAKZİYA GÖKALP CD. AYDOĞMUŞ SOK. NO:1/A KURTULUŞ ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA312432241231.08.2019
4AKYURT 3SERPİL FURTUNSARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) G2 BLK NO:14 AKYURT ANKARA AKYURT ANKARA312399251731.08.2019

İZMİR'DEKİ NÖBETÇİ NOTERLER

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1İZMİR 26MEHMET ARİF KOÇERGAZİLER CAD. YENİŞEHİR İŞ MERKEZİ NO:478/Z GIDA ÇARŞISI 35100 YENİŞEHİR KONAK İZMİR KONAK İZMİR232469040731.08.2019
2İZMİR 29EYÜP ALTAY1395 SOK. N:14/A EGE AP. KAHRAMANLAR 35230 KONAK İZMİR KONAK İZMİR232463340331.08.2019
3İZMİR 32SİBEL BALCIMİTHATPAŞA CD.NO:112/A NARLIDERE İZMİR NARLIDERE İZMİR232239808831.08.2019
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