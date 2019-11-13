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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Bugün nerede deprem oldu? 13 Kasım Kandilli son depremler listesi

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Bugün nerede deprem oldu? 13 Kasım Kandilli son depremler listesi

Ülkemizin farklı bölgelerinden çeşitli büyüklüklerde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. En son nerede deprem meydana geldiğini merak eden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son dakika depremler listesini sorguluyor. İşte, 13 Kasım Kandilli son depremler listesi...

Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 13 Kasım 2019 Çarşamba günü 2019 son depremler listesi...

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.13 09:47:19 38.7715 25.8445 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.13 09:34:54 36.9182 27.6213 7.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.13 09:18:13 37.2733 28.1623 0.0 -.- 1.9 -.- GOKPINAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.11.13 07:39:08 38.6950 26.5763 14.5 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.13 06:18:25 41.2733 43.7047 4.9 -.- 2.8 -.- GURCISTAN İlksel
2019.11.13 06:07:37 37.0013 29.4497 9.9 -.- 1.7 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2019.11.13 03:11:25 40.4188 27.9177 9.8 -.- 1.8 -.- TATLISU-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2019.11.13 00:26:00 36.3228 36.0718 7.7 -.- 2.0 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2019.11.12 23:52:28 36.8452 28.0798 9.1 -.- 1.6 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.11.12 22:49:01 40.0265 42.3503 2.0 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2019.11.12 21:58:47 38.2825 26.6057 12.7 -.- 1.7 -.- ZEYTINLER-URLA (IZMIR) İlksel
2019.11.12 21:41:49 39.2628 27.7228 0.0 -.- 1.7 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2019.11.12 20:19:37 36.5045 28.6638 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.12 20:01:56 36.9245 28.0933 10.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.12 18:29:12 36.9503 27.6420 5.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.12 18:06:39 39.4832 31.6022 0.0 -.- 1.5 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

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