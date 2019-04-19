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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

Yeni günün başlamasıyla birlikte, kandil mesajları ve sosyal medyadan yayınlanan tebrik yazılarını gören vatandaşlar, bugün herhangi bir kandilin idrak edilip edilmediğini sorgulamaya başladı. Peki, bugün kandil mi? Bu gece hangi kandil idrak edilecek?

Sosyal medyada paylaşılan mesajlar ve internette rastlanan haberler sonrası vatandaşlar, 'Bugün kandil mi?' ve 'Bugün ne kandili?' gibi sorulara yanıt arıyor. Sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak sevdiklerinden tebrik ve kutlama mesajı alan kişiler, bugün hangi kandilinin idrak edildiğini sorguluyor. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın her yıl açıkladığı gibi 2019 yılı içinde Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid olmak üzere dört kandil idrak edilecek. İşte merakla araştırılan 'Bugün ne kandili?' sorusunun yanıtı...

Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili münasebetiyle yurt genelinde camiler dolup taşacak. Berat Kandili, 8 Mart'ta başlayan üç ayların ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

BERAT NE DEMEK?

"Beraet" kelimesinin kısaltılmış ifadesi olan berat, İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Ayrıca hicretin ikinci senesi şaban ayının 15'inci günü, Hazreti Muhammed ziyaret için gittiği Beni Seleme yurdundaki mescidde öğle namazının ikinci rekatını kılarken, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram yönünde değiştiği hakkında ayet indi.

Hazreti Muhammed ile cemaatin bu esnada yönünü Kabe'ye çevirmesiyle birliğin sembolü olan bu tarihi olay, Berat gecesini değerli kılan başlıca nedenlerden birini oluşturuyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

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