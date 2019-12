Bugün nasıl yazılır? Bu Gün TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Yazım yanlışlarıyla alakalı en sık biçimde karşı karşıya kalınan; ayrı veya bitişik yazılan kelimelerdir. Not defterine not tutarken, bir arkadaş ile mesajlaşırken ya da bu tür durumlarda endişeye düşüldüğü anlar olabilmektedir. Bu kelimelerden birisi de ''bugün'' sözcüğüdür. Bu kelime nasıl yazılır? Sorunun yanıtı sık bir şekilde sorgulanmaktadır. Bu tür vaziyetlerde her zaman kelime nasıl yazılır şeklinde araştırılmaktadır.

Bu gün TDK'ya Göre Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

Bu kelime, TDK'ya göre bitişik yazılmaktadır.

Bu Kelime Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nda bu kelime '' bugün'' şeklinde yazılır. Bu sözcüğün cümle içinde kullanımı aşağıdaki gibidir.

Bugün Kelimesine Örnek

- Bugün zaman hiç geçmiyor.

- Bugün bir şeyler yapalım mı?