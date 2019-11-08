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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Bugün Mevlid Kandili.. İşte Mevlid Kandili'nde gönderilebilecek en güzel kandil mesajları

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Bugün Mevlid Kandili.. İşte Mevlid Kandili'nde gönderilebilecek en güzel kandil mesajları

Kandil mesajları, akrabalarına ve yakınlarına Hz. Muhammed'in (S.A.V) kutlu doğumu vesilesiyle güzel düşüncelerini iletmek isteyen Müslümanların ilgi odağı oldu. Resimli kandil mesajları aracılığıyla mübarek Mevlid Kandili kutlamasını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden en yeni seçenekleri araştırıyor. İşte, birbirinden etkili yazılı ve resimli kandil mesajları seçeneği

Bugün Müslüman alemi için önemi son derece büyük olan Mevlid Kandili. Bu özel günde vatandaşlar bir birilerine kandil mesajları atarak tebrikler ve hayırlı dualar sunuyorlar. İşte Mevlid Kandili'nde gönderilebilecek en güzel kandil mesajları ve güzel sözler

RESİMLİ VE YAZILI KANDİL MESAJLARI

Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun..

Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.

Bu gecenin ülkemize, dünyaya ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun..

Bugün Mevlid Kandili.. İşte Mevlid Kandilinde gönderilebilecek en güzel kandil mesajları

Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun

Sabah Nur'unu onun çehresinden Aldı Gece ise karanlığı onun siyah saçlarından aldı O faziletler ve ulviyeti ile bütün Resullerden üstün oldu Soyu çok temiz şerefi pek yücedir Ve RABBİ onu huzuruna davet etti "Şüphesiz ki, Allah ve melekleri, Peygamber'e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin."(Ahzab-56) “Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.”(Enbiya süresi-107).

Mevlid Kandili'nin milletimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğinin oluşmasına, ayrıca bütün dünyada barış ve huzurunun daim kılmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet"i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller..
Gelişiyle mazlumun yetimin yüzü güldü... Efendimizin Doğumu Mübarek Olsun!

Mübarek Kandilin, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören, hürriyet ve memleket hasreti çeken bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olması temennisiyle, İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum..

Mevlid Kandili, 'O'nun güzel hatırasını içimizde, işimizde hayatımızda, düşüncelerimizde, duygularımızda, eylemlerimizde ve evlerimizde yaşatmaktır. Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederim.

Bu mübarek gecede, toplum olarak büyük küçük demeden camileri doldurup, ibadetlerimizi en samimi bir niyetle ifa etmeliyiz. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili mübarek olsun.

Zulmün, cehaletin hüküm sürdüğü kapkaranlık dünyayı, gelişiyle bir güneş gibi aydınlatan efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) doğum günün kutlu olsun..

Benim çocuğum yok,ardımdan okuyacak kimse olmayacak" diye ağlayan Hz.Bilal'i, "Üzülme! Ümmeti Muhammed her ezandan sonra sana okuyacak" diye teselli edişini.

Mevlid Kandilinin başta İslam Alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim.

Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyor; bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandili’nin Tüm İnsanlığa barış ve adalet, Aziz Milletimize ve Tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Allah'ım bu kutlu gece hürmetine, Benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını , Benden dua bekleyenlerin duasını Ve Ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle..

Mevlid Kandili Hürmetine Herkesin gönlünde ki dualar kabul olsun salat ve selam Şanlı Efendimize olsun. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun ... Hoşgeldin Ey Şanlı Nebi..

Bugün Mevlid Kandili.. İşte Mevlid Kandilinde gönderilebilecek en güzel kandil mesajları

Mevlid Kandili Hürmetine Herkesin gönlünde ki dualar kabul olsun salat ve selam Şanlı Efendimize olsun..

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım..

“Alemlere rahmet olarak gönderilen” Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in yeryüzünü şereflendirdiği gün olan #MevlidKandilimizMübârekOlsun Tüm İslam aleminin #MevlidKandili ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim..

İyi ki doğdun Ya MUHAMMED , Biz Seni Görmeden Sevdik Hep Seveceğiz, Yolun Yolumuzdur. Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammed #MevlidKandili ‘miz Mübarek Olsun

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun..

Avuçlarin açildigi, gözlerin yasardigi, ilahi esintilerin kalpleri oksadigi anin bir asra bedel oldugu bu gece dualarda birlesmek dilegiyle kandilinizi kutlarim..

Allah’in rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül günesiniz hiç solmasin, yüzünüz aydin olsun, kabriniz nur dolsun, makaminiz Firdevs, dualariniz kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Bugün Mevlid Kandili.. İşte Mevlid Kandilinde gönderilebilecek en güzel kandil mesajları

Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Mevlit kandiliniz mübarek olsun..

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun..

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde duşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle.

Mevlid Kandili Hürmetine Herkesin gönlünde ki dualar kabul olsun salat ve selam şanlı efendimize olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandilinizi kutlarım.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Bugün Mevlid Kandili.. İşte Mevlid Kandilinde gönderilebilecek en güzel kandil mesajları

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.” [Tevbe, 128]

Sen Güneş’sin
Sen Ay’sın
Sen Nûr üstüne Nûr’sun
Sen Süreyyâ ışığısın!
Ey Sevgili
Ey Rasûl!...
Mevlid kandil geceniz hayırlı ve bereketli olsun.

Kandil geceleri ve bayram sabahları, müminlerin baharıdır. Mevlid kandillimiz mübarek olsun. #Hayırlıkandiller. Bugün avuç içinde gizlediğimiz dualar şehitlerimiz, kaybettiğimiz yakınlarımız ve Aladağ’da yitirdiğimiz minik yavrularımız için. #MevlidKandili

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