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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Bugün kargolar ve PTT şubeleri çalışıyor mu?

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Bugün kargolar ve PTT şubeleri çalışıyor mu?

Bugün için kargo işleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri kargo şubelerinin 29 Ekim'de çalışıp çalışmadığı oldu. Öte yandan PTT şubelerinin çalışma durumu da vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, bugün kargolar çalışıyor mu? PTT şubeleri bugün açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, kargo firmalarının PTT şubelerinin çalışma düzeni merak edilen konular arasında yer aldı. '29 Ekim'de kargolar açık mı?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Yurtiçi Kargo'nun açıklaması: 29 Ekim Pazartesi günü tüm şube ve acentelerimiz kapalı olacaktır. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezimizden ise 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo'nun açıklaması: Müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29/10/19 tarihinde hizmet verilmemektedir.

MNG Kargo'nun açıklaması: Müşteri hizmetlerinden alınan bilgiye göre 29/10/19 tarihinde hizmet verilmemektedir.

Sürat kargo açıklaması: Değerli müşterilerimiz. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2019 Salı günü resmi tatil olup, bu tarihte şubelerimiz kargo alımı ve dağıtımı gerçekleştirmeyecektir. Bayram sonrası 30 Ekim 2019 Çarşamba gününde itibaren kargo alım ve dağıtım hizmetimiz kaldığımız yerden devam edecektir.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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