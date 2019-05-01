Bugün kargolar açık mı? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu?
Bugün kargolar çalışıyor mu sorusu, paket bekleyen ya da teslimat yapmak isteyen birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. İnternet üzerinden alacakları bilgiye göre harekete geçecek olan birçok vatandaş, bugün kargolar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, kargolar bugün çalışıyor mu? İşte, kurumlardan alınan bilgilere göre bazı detaylar
Kargoların açık olup olmadığı durumuna göre harekete geçecek olan birçok vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Gönderi yapmak isteyen ya da teslimat bekleyenlerin sorguladığı kargolar 1 Mayıs'ta açık mı sorusu, kurumlara göre değişiklik gösteriyor. İşte, kargolardan alınan bilgilere göre çalışma programları
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?
Kurumların hizmet programlarına göre değişiklik gösteren resmi ve dini bayram çalışma takvimine göre bazı kargo şirketlerinin şubeleri bugün kapalı olacak. Bazı firmalarda ise hizmet, kısmi olarak verilecek. İşte, kargolardan alınan o bilgiler;
Yurtiçi Kargo açıklaması: 1 Mayıs Çarşamba günü birimler kapalı olacaktır.
Aras Kargo açıklaması: 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir. Tüm şubeler kapalı olacaktır.
MNG Kargo açıklaması: MNG Kargo: 1 Mayıs Çarşamba günü MNG kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Çarşamba günü şubeler hizmet vermeyecek. Edindiğimiz bilgilere göre dağıtım ve teslimat yapılmayacak.
TNT Kargo: 1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla Cumartesi saatleri ile hizmet verilecek. TNT'nin Cumartesi günleri çalışma saatleri 08:00 – 18:00 arasıdır.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
PTT Kargo: 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olması dolayısıyla şubelere gönderi teslimatı işlemleri gerçekleşirken, dağıtım ve teslimat yapılamayacak.
DHL Kargo: Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın hizmet vermeyecek.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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