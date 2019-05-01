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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Bugün kargolar açık mı? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu?

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Bugün kargolar açık mı? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu?

Bugün kargolar çalışıyor mu sorusu, paket bekleyen ya da teslimat yapmak isteyen birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. İnternet üzerinden alacakları bilgiye göre harekete geçecek olan birçok vatandaş, bugün kargolar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, kargolar bugün çalışıyor mu? İşte, kurumlardan alınan bilgilere göre bazı detaylar

Kargoların açık olup olmadığı durumuna göre harekete geçecek olan birçok vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Gönderi yapmak isteyen ya da teslimat bekleyenlerin sorguladığı kargolar 1 Mayıs'ta açık mı sorusu, kurumlara göre değişiklik gösteriyor. İşte, kargolardan alınan bilgilere göre çalışma programları

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Kurumların hizmet programlarına göre değişiklik gösteren resmi ve dini bayram çalışma takvimine göre bazı kargo şirketlerinin şubeleri bugün kapalı olacak. Bazı firmalarda ise hizmet, kısmi olarak verilecek. İşte, kargolardan alınan o bilgiler;

Yurtiçi Kargo açıklaması: 1 Mayıs Çarşamba günü birimler kapalı olacaktır.

Aras Kargo açıklaması: 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir. Tüm şubeler kapalı olacaktır.

MNG Kargo açıklaması: MNG Kargo: 1 Mayıs Çarşamba günü MNG kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Çarşamba günü şubeler hizmet vermeyecek. Edindiğimiz bilgilere göre dağıtım ve teslimat yapılmayacak.

TNT Kargo: 1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla Cumartesi saatleri ile hizmet verilecek. TNT'nin Cumartesi günleri çalışma saatleri 08:00 – 18:00 arasıdır. 

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo: 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olması dolayısıyla şubelere gönderi teslimatı işlemleri gerçekleşirken, dağıtım ve teslimat yapılamayacak.

DHL Kargo: Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın hizmet vermeyecek.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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