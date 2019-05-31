Bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil midir?

Kadir Gecesi'ni diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özelliğin, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2019 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 31 Mayıs 2019 Cuma günü yani bugün Kadir Gecesi idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Vatandaşların bu kutlu geceyi ifa edebilmesi amacıyla Türkiye genelinde 38 bin 690 cami, sabaha kadar açık bırakılacak.



Kur'an-ı Kerim inmeye başladı



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e peygamberliğin tebliğ edildiğini ve Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığını belirtti.



Ramazanın her gecesinin Kadir Gecesi niyetiyle ihya edilmesi ve insanların ibadete teşvik edilmesi amacıyla bu gecenin, ramazanın kaçıncı günü olduğunun özel olarak söylenmediğini vurgulayan Okur, şunları kaydetti:



"Sevgili Peygamberimiz'in, bunun ramazanın son 10 gününde ve son 10 gününün tek sayılı gecelerinde aranmasını ifade eden beyanlarından hareketle İslam alimleri bazı ihtimaller üzerinde durmuşlar. 27'nci gecenin Kadir Gecesi olma ihtimali daha yüksek kabul edilmiştir ama burada yüzde 100 bir kesinlik yok. Bunun gerekçesi de ramazanda çok daha fazla geceyi bu niyetle ihya etmeye çalışmak ve buna teşvik etmek."

Okur, Kadir Gecesi'nde sabahın ilk ışıklarına kadar Cebrail Aleyhisselam başta olmak üzere, meleklerin yeryüzüne inip insanlara dua ettiğini aktararak, bu ve diğer mübarek gecelere dair özel bir ibadet şeklinin olmadığını kaydetti.

Nafile ibadetler ihtiyaca göre şekillenir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Kadir Gecesi mesajı



Erbaş, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.



Mesajında, Kadir Gecesi'ni diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özelliğin, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlaması olduğunu belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in insanları birbirine yaklaştırıp kardeş kılacağını, umutla geleceği inşa edecek en büyük değer ve en önemli hazine olduğunu vurguladı. Erbaş, bu gecenin Kur'an'ın getirdiği tevhit, adalet, merhamet, sevgi gibi insanı ve toplumu yücelten değerlerle buluşup huzurlu ve onurlu bir hayata kavuşmayı ifade ettiğini vurguladı.



Erbaş, varlık gayesini gerçekleştirmek isteyen insanın, kendisine sunulan ikram ve lütufların kıymet ve değerini anladığı oranda değerini yükselteceğini aktararak, "Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir Gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebeyle bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır. Gafletle geçen yıllarımızın affı ve günahlarla kirlenen kalplerimizin arınması için bizlere verilen eşsiz bir fırsat olan bu gece, kıymetini bilmeden tükettiğimiz ömür için tövbe imkanıdır." değerlendirmesinde bulundu.



"Kur'an ve sünnet ölçüsüyle hayatımızı gözden geçirilmeli"



Müslümanların, Kadir Gecesi'ni kapsamlı bir tefekküre vesile kılıp bütün hayatını Kur'an ve sünnet ölçüsüyle gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesinde bütün hata ve günahlara tövbe edilerek aynı yanlışlara yaklaşmamak azmi ve bilinciyle af dilenmesini tavsiye etti.



Erbaş, Müslümanların içten ve samimi dualarında bütün insanlığa yer vermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, yüce Mevlamızdan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını, bu gecede yapılan dua ve yakarışların İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum."