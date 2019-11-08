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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

Vatandaşlar bugün internette sabah saatlerinde sıklıkla 'bugün kandil mi ve bugün ne kandili?' sorularının cevaplarını arıyorlar. 8 Kasım Cuma günü Müslüman alemi açısından önemi büyük günlerden biri. Bugün Mevlid Kandili idrak edilecek.

Müslümanlar için en hayırlı ve mübarek günlerden olan Mevlid Kandili'nin bu yıl ne zaman idrak edileceği merak edilen konular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2918 dini günle takviminde, Mevlid Kandili tarihini paylaştı. Mübarek Mevlid Kandili'nde dini görevlerini yerine getirecek olanlar, Diyanet bilgisine göre, "Mevlid Kandili ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2019-2020 kandil günleri

 İslam dinindeki yeri yadsınamaz olan kandil günleri her yıl olduğu gibi bu yıl da yakından takip ediliyor. Dini vecibelerini hakkıyla yerine getirmek için kandil günlerini kaçırmak istemeyen ve sosyal medyada kandil paylaşımlarına denk gelen vatandaşlar, ‘kandil ne zaman,?’ gibi sorularına yanıt arıyor. İşte, 2019-2020 kandil günleri

Kandil günleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2019 yılı dini günler listesine göre, Mevlid Kandili yaklaşıyor. Regaip, Miraç ve Berat Kandili ardından bu yılın son kandili olan Mevlid Kandili idrak edilecek. Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesini simgeliyor. Peki, Mevlid Kandil ne zaman? İşte, merak edenler için Mevlid Kandili’nin tarihi ve 2020 kandil günleri...

2019 Dini günler içerisinde yer alan Mevlid Kandili, bugün yani 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek.

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