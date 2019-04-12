Bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?
Bugün kandil mi sorusu, 12 Nisan Cuma günü gündeme geldi. Berat Kandili'nin bu güne denk geldiğini düşünen vatandaşlar, bilgilerini teyit etmek için internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, Bugün kandil mi? İşte, Berat Kandilinin idrak edileceği gün hakkında bazı bilgiler
Bugün kandil mi sorusu, günün araştırılan konuları arasında yer alıyor. Berat Kandili'nin 12 Nisan Cuma gününe denk geldiğini düşünen birçok kişi internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, bugün kandil mi? İşte, o konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler
BUGÜN KANDİL Mİ?
Berat Kandili, bu yıl 19 Nisan Cuma gününe denk gelecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre diğer dini günler şu şekilde olacak;
1
RAMAZAN
1440
06
MAYIS-2019
PAZARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1440
31
MAYIS-2019
CUMA
KADİR GECESİ
29
RAMAZAN
1440
03
HAZİRAN-2019
PAZARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1440
04
HAZİRAN-2019
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1440
05
HAZİRAN-2019
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1440
06
HAZİRAN-2019
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?
Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesi hakkında Hz. Muhammed'in (s.a.s) şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Hz. Muhammed bu hadisinde Berat Kandili'nde oruç tutulmasını buyuruyor.
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