Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bugün İstanbul... Sezonun ilk günü boş kaldı

    Bugün İstanbul... Sezonun ilk günü boş kaldı

    Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA)
    02.06.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’un plajları Haziran ayı itibariyle açıldı. Ancak hem Ramazan ayı olması hem de kuvvetli poyraz nedeniyle ilk gün plajlara ilgi az oldu. Caddebostan plajı havadan görüntülendi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında bulunan plajlarda sezon açıldı. Sezonun ilk gün hem Ramazan ayı olması hem de kuvvetli poyraz nedeniyle plajlara ilgi olmadı. Caddebostan’da bulunan ve yaz aylarında dolu olan plajda sezonun ilk günü ilgi yoktu. Boş plaj havadan görüntülendi.

    Bugün İstanbul... Sezonun ilk günü boş kaldı481 CANKURTARAN ÇALIŞIYOR

    İstanbul’da 12 İlçede bulunan toplam 46 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda sürekli cankurtaran hizmeti veriliyor. Plajlarda bu yıl toplamda 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ile 481 personel cankurtaran hizmeti verileceği belirtildi. Ramazan Bayramıyla birlikte plajların hareketlenmesi bekleniyor.

    Bugün İstanbul... Sezonun ilk günü boş kaldı

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri