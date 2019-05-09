Bugün İstanbul Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? 9 Mayıs tüm illerin iftar vakitleri
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın dördüncü günü oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, iftar saati araştırmalarına hız verdi. Bulundukları şehirlerde akşam ezanının saat kaçta okunacağını ve iftara ne kadar süre kaldığını merak eden oruçlu vatandaşlar, Diyanet'in yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesi bilgilerini inceliyor. Peki, bugün iftar saat kaçta? İstanbul Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak?
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, iftar saatlerini yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ikamet eden vatandaşlar, bugünün iftar saatine yönelik bilgi almak istiyor. İşte, Diyanet'in 2019 ramazan imsakiyesi bilgilerine göre il il iftar saatleri...
Mübarek ramazan ayının dördüncü gününde İstanbul'da iftar saati 20:15 olacak. Başkent Ankara'da iftar 19:57'de yapılacak. İzmir'in iftar saati ise 20:17. Diğer illerin iftar saatleri ise aşağıdaki görsele tıklayarak öğrenilebilecek.
EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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