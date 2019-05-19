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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.05.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Bugün iftar saat kaçta yapılacak? 19 Mayıs İstanbul Ankara İzmir İl il iftar saatleri

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Bugün iftar saat kaçta yapılacak? 19 Mayıs İstanbul Ankara İzmir İl il iftar saatleri

2019 ramazan ayının 14. günü için oruca niyet eden vatandaşlar, akşam ezanı saatinin yaklaşmasıyla birlikte, oruçlarını ne zaman açacaklarını ve iftara ne kadar süre kaldığını öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. Bugün iftarın saat kaçta yapılacağını merak eden pek çok vatandaş, Diyanet'in açıkladığı iftar saatlerini sorguluyor. Peki, bugün iftar saat kaçta?

Büyük bir sabırla ezan vaktinin gelmesini bekleyen vatandaşlar, 'İftar saat kaçta açılacak?', 'İftara kaç saat kaldı?' ve 'Akşam ezanı saat kaçta okunacak?' gibi sorularına internetten yanıt arıyor. Akşam vaktinin yaklaşmasıyla birlikte iftar hazırlıklarına başlayacak vatandaşlar, bugün iftara ne kadar süre kaldığını öğrenmek istiyor. İşte, 19 Mayıs 2019 İl il iftar saatleri...

DİYANET'İN YAYINLADIĞI İL İL İFTAR SAATLERİ

İl il iftar saatleri, ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca oruç tutan vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, Ramazan'ın 14. gününü oruç tutarak idrak eden milyonlarca kişinin merak ettiği iftar saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesine göre bugün oruçlarını tutan vatandaşlar, İstanbul'da 20:25'de Ankara'da 20:07'de İzmir'de 20:26'da, Bursa'da 20:12'de Adana'da ise 19:49'da iftarlarını yapacak.
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki linke tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar saatlerini öğrenebilir.

Bugün iftar saat kaçta yapılacak 19 Mayıs İstanbul Ankara İzmir İl il iftar saatleri

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