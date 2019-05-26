Bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için iftar vakitleri
Ramazan ayının ilerlediği günlerde, İftar saatlerine yönelik araştırmalar devam ediyor. Yaşadıkları şehirde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, Diyanet'in yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesi bilgilerine göre, iftar saatlerini araştırıyor. Vatandaşlar iftarlar hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, bu akşam iftar saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller dahil il il iftar vakitleri.
Rahmet ve bereket ayı ramazanda oruç ibadetini idrak eden vatandaşlar, akşam saatlerinin yaklaşması ile beraber, iftar saatlerine yönelik araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde ikamet eden vatandaşlar, bugüne ait iftar saatlerini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 imsakiye bilgilerini vatandaşların erişimine açmıştı. İşte, Diyanet'in bilgisine göre, il il iftar ve sahur saatleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesine göre bugün oruçlarını tutan vatandaşlar, İstanbul'da 20:31'de, Ankara'da 20:13'de, İzmir'de 20:31'de Bursa'da 20:29'da iftarlarını yapacak.
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar saatlerini öğrenebilir.
EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle