Bugün iftar saat kaçta? İl il iftar ve sahur saatleri

İftar ve sahur saatleri günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Ramazan ayında oruç tutarak ibadet eden milyonlarca vatandaş, iftarın saat kaçta olduğunu sorgulamaya başladı. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte yoğun şekilde iftar vakti araştırması yapan vatandaşlar, bir yandan da yarın tutacakları oruçları için sahur saatlerini araştırıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin iftar ve sahur saatleri...

İFTAR BUGÜN SAAT KAÇTA?

Astronomik hesaplarla belirlenen iftar saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Ülkemiz sınırları içinde ilk iftar Hakkari'de açılırken orucunu en geç Edirneli vatandaşlar açıyor. İşte, İl il 2018 Ramazan imsakiyesi...

Ramazan'ın on dokuzuncu gününün idrak edildiği 3 Haziran’da oruç ibadetini yapan İstanbullular orucunu 20:38'de okunan akşam ezanının ardından açacak. Başkent Ankara'da ise iftar 20:19'da yapılacak. İzmir'de oruç ibadetini yapan vatandaşlar da 20:37'de oruçlarını açacak. Diğer illerdeki iftar saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın ve iftar saatini sorgulamak istediğiniz ili seçin.

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



İL İL SAHUR SAATLERİ

2018 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.

SAHUR SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet'ten alınan bilgilere göre niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması demektir.

Niyet bütün ibadetlerde temel şarttır. Niyet edilmeden yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü ibadet, kulun

Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yaptığı ameldir. İrade ve bilinç ise niyetsiz gerçekleşemez. Orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet ya da perhizden ayıran şey niyettir.

Hz. Peygamber Efendimiz, “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır” buyurmuştur. (Buhârî, “Bed’ülVahy”,1)

Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.

“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.

Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur.

“Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, “Allah için oruç tutmaya niyet ettim” demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Diğer oruçlar da böyledir.

Şafiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim” yahut “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gerekir. (irâzî, II, 600–601)

HÜRRİYET RAMAZAN ÖZEL SAYFASI

hurriyet.com.tr'nin okurları için hazırladığı Ramazan sayfasından Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerini sorgulayabilir, teravih namazı saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra Ramazan sayfamızdan Ramazan'a dair tüm merak edilen soruların cevaplarını bulabilir, ayrıca 'ramazanda sağlık' ve 'bugün ne pişirsem' bölümlerinden de faydalanabilirsiniz.

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