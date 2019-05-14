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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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14.05.2019 - 15:36, Son GÃ¼ncelleme:

Bugün iftar saat kaçta? Ä°ftara ne kadar kaldÄ±?

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Bugün iftar saat kaçta? Ä°ftara ne kadar kaldÄ±?

2019 Ramazan ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda oruÃ§ ibadetini sÃ¼rdÃ¼rmeye devam eden vatandaÅŸlar, saatlerin ilerlemesiyle birlikte iftar saatine yÃ¶nelik araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 2019 Ramazan imsakiyesinde bÃ¼tÃ¼n illerin sahur ve iftar saatleri yer alÄ±yor. Peki, bugÃ¼n iftar saat kaÃ§ta? Ä°ftara ne kadar kaldÄ±?

DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki MÃ¼slÃ¼manlar, dokuzuncu sahuru 14 MayÄ±s SalÄ± gecesi yaptÄ±, gÃ¶zler iftar saatine Ã§evrildi. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, bu yÄ±l 29 gÃ¼n sÃ¼recek Ramazan ayÄ± imsakiyesine gÃ¶re il il imsakiye, namaz saatleri, sahur ve iftar vaktini duyurmuÅŸtu. Ã–zellikle Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir gibi bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde ikamet eden vatandaÅŸlar, 14 MayÄ±s tarihli iftar saatini merak ediyor. Peki,ÂÄ°ftara ne kadar kaldÄ±? Ä°ÅŸte, il il iftar saatleri...

Bu illerin haftalÄ±k iftar, sahur ve teravih saatlerini aÅŸaÄŸÄ±daki tablolardan gÃ¶rebilirsiniz. AyrÄ±ca sayaÃ§ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden iftara ne kadar kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilirsiniz.

BugÃ¼n iftar saat kaÃ§ta Ä°ftara ne kadar kaldÄ±

Ä°STANBUL HAFTALIK Ä°FTAR VE SAHUR SAATÄ°

GÃ¼nTarihÄ°msak (Sahur)AkÅŸam (Ä°ftar)YatsÄ± (Teravih)
914.05.201903:5520:2021:58
1015.05.201903:5420:2122:00
1116.05.201903:5220:2222:01
1217.05.201903:5120:2322:03
1318.05.201903:4920:2422:04
1419.05.201903:4820:2522:05
1520.05.201903:4620:2622:07

ANKARA HAFTALIK Ä°FTAR VE SAHUR SAATÄ°

GÃ¼nTarihÄ°msak (Sahur)AkÅŸam (Ä°ftar)YatsÄ± (Teravih)
914 MayÄ±s03:4620:0221:37
1015 MayÄ±s03:4420:0321:39
1116 MayÄ±s03:4320:0421:40
1217 MayÄ±s03:4120:0521:41
1318 MayÄ±s03:4020:0621:43
1419 MayÄ±s03:3920:0721:44
1520 MayÄ±s03:3720:0721:45

Ä°ZMÄ°R HAFTALIK Ä°FTAR VE SAHUR SAATÄ°

GÃ¼nTarihÄ°msak (Sahur)AkÅŸam (Ä°ftar)YatsÄ± (Teravih)
914 MayÄ±s04:1620:2121:53
1015 MayÄ±s04:1520:2221:54
1116 MayÄ±s04:1320:2321:55
1217 MayÄ±s04:1220:2421:57
1318 MayÄ±s04:1120:2521:58
1419 MayÄ±s04:0920:2621:59
1520 MayÄ±s04:0820:2622:00

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