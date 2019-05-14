Bugün iftar saat kaçta? Ä°ftara ne kadar kaldÄ±?
2019 Ramazan ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda oruÃ§ ibadetini sÃ¼rdÃ¼rmeye devam eden vatandaÅŸlar, saatlerin ilerlemesiyle birlikte iftar saatine yÃ¶nelik araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 2019 Ramazan imsakiyesinde bÃ¼tÃ¼n illerin sahur ve iftar saatleri yer alÄ±yor. Peki, bugÃ¼n iftar saat kaÃ§ta? Ä°ftara ne kadar kaldÄ±?
DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki MÃ¼slÃ¼manlar, dokuzuncu sahuru 14 MayÄ±s SalÄ± gecesi yaptÄ±, gÃ¶zler iftar saatine Ã§evrildi. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, bu yÄ±l 29 gÃ¼n sÃ¼recek Ramazan ayÄ± imsakiyesine gÃ¶re il il imsakiye, namaz saatleri, sahur ve iftar vaktini duyurmuÅŸtu. Ã–zellikle Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir gibi bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde ikamet eden vatandaÅŸlar, 14 MayÄ±s tarihli iftar saatini merak ediyor. Peki,ÂÄ°ftara ne kadar kaldÄ±? Ä°ÅŸte, il il iftar saatleri...
Bu illerin haftalÄ±k iftar, sahur ve teravih saatlerini aÅŸaÄŸÄ±daki tablolardan gÃ¶rebilirsiniz. AyrÄ±ca sayaÃ§ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden iftara ne kadar kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilirsiniz.
Ä°STANBUL HAFTALIK Ä°FTAR VE SAHUR SAATÄ°
|GÃ¼n
|Tarih
|Ä°msak (Sahur)
|AkÅŸam (Ä°ftar)
|YatsÄ± (Teravih)
|9
|14.05.2019
|03:55
|20:20
|21:58
|10
|15.05.2019
|03:54
|20:21
|22:00
|11
|16.05.2019
|03:52
|20:22
|22:01
|12
|17.05.2019
|03:51
|20:23
|22:03
|13
|18.05.2019
|03:49
|20:24
|22:04
|14
|19.05.2019
|03:48
|20:25
|22:05
|15
|20.05.2019
|03:46
|20:26
|22:07
ANKARA HAFTALIK Ä°FTAR VE SAHUR SAATÄ°
|GÃ¼n
|Tarih
|Ä°msak (Sahur)
|AkÅŸam (Ä°ftar)
|YatsÄ± (Teravih)
|9
|14 MayÄ±s
|03:46
|20:02
|21:37
|10
|15 MayÄ±s
|03:44
|20:03
|21:39
|11
|16 MayÄ±s
|03:43
|20:04
|21:40
|12
|17 MayÄ±s
|03:41
|20:05
|21:41
|13
|18 MayÄ±s
|03:40
|20:06
|21:43
|14
|19 MayÄ±s
|03:39
|20:07
|21:44
|15
|20 MayÄ±s
|03:37
|20:07
|21:45
Ä°ZMÄ°R HAFTALIK Ä°FTAR VE SAHUR SAATÄ°
|GÃ¼n
|Tarih
|Ä°msak (Sahur)
|AkÅŸam (Ä°ftar)
|YatsÄ± (Teravih)
|9
|14 MayÄ±s
|04:16
|20:21
|21:53
|10
|15 MayÄ±s
|04:15
|20:22
|21:54
|11
|16 MayÄ±s
|04:13
|20:23
|21:55
|12
|17 MayÄ±s
|04:12
|20:24
|21:57
|13
|18 MayÄ±s
|04:11
|20:25
|21:58
|14
|19 MayÄ±s
|04:09
|20:26
|21:59
|15
|20 MayÄ±s
|04:08
|20:26
|22:00
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