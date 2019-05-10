Bugün iftar saat kaçta açılacak? Tüm illerin iftar vakitleri
İftara geri sayım devam ederken, Ramazan ayının beşinci günü için il ve ilçe merkezlerinde iftar saatleri birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. İftara ne kadar kaldı sorusuna yanıt arayan binlerce kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hususta yaptığı paylaşımları araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde iftar saat kaçta açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İftar saati, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde Ramazan ayının beşinci gününde gündemde yer alıyor. Peki, bugün iftar saat kaçta açılacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre iftar saatleri ve tablolu imsakiye bilgileri
BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde araştırılan iftar saatleri, bugün Ankara'da 19.58, İstanbul'da 20.16, İzmir'de 20.17, Adana'da 19.47, Bursa'da 20.14, Antalya'da 20.00'da açılacak.
Bu illerin haftalık iftar, sahur ve teravih saatlerini aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. Diğer illerin iftar saatleri için ise alttaki banda tıklayabilirsiniz.
İSTANBUL HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|5
|10 Mayıs
|04:02
|20:16
|21:52
|6
|11 Mayıs
|04:00
|20:17
|21:54
|7
|12 Mayıs
|03:58
|20:18
|21:55
|8
|13 Mayıs
|03:57
|20:19
|21:57
|9
|14 Mayıs
|03:55
|20:20
|21:58
|10
|15 Mayıs
|03:54
|20:21
|22:00
|11
|16 Mayıs
|03:52
|20:22
|22:01
|12
|17 Mayıs
|03:51
|20:23
|22:03
ANKARA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|5
|10 Mayıs
|03:52
|19:58
|21:31
|6
|11 Mayıs
|03:50
|19:59
|21:33
|7
|12 Mayıs
|03:49
|20:00
|21:34
|8
|13 Mayıs
|03:47
|20:01
|21:36
|9
|14 Mayıs
|03:46
|20:02
|21:37
|10
|15 Mayıs
|03:44
|20:03
|21:39
|11
|16 Mayıs
|03:43
|20:04
|21:40
|12
|17 Mayıs
|03:41
|20:05
|21:41
İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|5
|10 Mayıs
|04:22
|20:17
|21:47
|6
|11 Mayıs
|04:20
|20:18
|21:49
|7
|12 Mayıs
|04:19
|20:19
|21:50
|8
|13 Mayıs
|04:17
|20:20
|21:51
|9
|14 Mayıs
|04:16
|20:21
|21:53
|10
|15 Mayıs
|04:15
|20:22
|21:54
|11
|16 Mayıs
|04:13
|20:23
|21:55
|12
|17 Mayıs
|04:12
|20:24
|21:57
ADANA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|5
|10 Mayıs
|03:55
|19:42
|21:09
|6
|11 Mayıs
|03:54
|19:42
|21:10
|7
|12 Mayıs
|03:52
|19:43
|21:11
|8
|13 Mayıs
|03:51
|19:44
|21:12
|9
|14 Mayıs
|03:50
|19:45
|21:14
|10
|15 Mayıs
|03:49
|19:46
|21:15
|11
|16 Mayıs
|03:47
|19:47
|21:16
|12
|17 Mayıs
|03:46
|19:48
|21:17
BURSA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|5
|10 Mayıs
|04:06
|20:14
|21:48
|6
|11 Mayıs
|04:04
|20:15
|21:49
|7
|12 Mayıs
|04:03
|20:16
|21:51
|8
|13 Mayıs
|04:01
|20:17
|21:52
|9
|14 Mayıs
|03:59
|20:18
|21:53
|10
|15 Mayıs
|03:58
|20:19
|21:55
|11
|16 Mayıs
|03:57
|20:20
|21:56
|12
|17 Mayıs
|03:55
|20:21
|21:58
ANTALYA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|5
|10 Mayıs
|04:14
|20:00
|21:27
|6
|11 Mayıs
|04:13
|20:01
|21:28
|7
|12 Mayıs
|04:11
|20:02
|21:29
|8
|13 Mayıs
|04:10
|20:03
|21:31
|9
|14 Mayıs
|04:09
|20:03
|21:32
|10
|15 Mayıs
|04:08
|20:04
|21:33
|11
|16 Mayıs
|04:06
|20:05
|21:34
|12
|17 Mayıs
|04:05
|20:06
|21:35
Yorumları Göster
Yorumları Gizle