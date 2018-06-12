Bugün iftar saat kaçta? 12 Haziran İl il iftar ve sahur saatleri

Mübarek Ramazan'ın yirmi sekizinci gününü idrak eden vatandaşlar, bugün oruçlarını saat kaçta açacaklarını ve akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırıyor. İkamet ettikleri şehirlerin Ramazan imsakiyesini araştıran vatandaşlar, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı imsakiyeye göre iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin iftar ve sahur saatleri...

İL İL İFTAR SAATLERİ

İl il iftar saatleri, ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca oruç tutan vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, Ramazan'ın yirmi sekizinci gününü oruç tutarak idrak eden milyonlarca kişinin merak ettiği iftar saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2018 Ramazan İmsakiyesine göre bugün oruçlarını tutan vatandaşlar, İstanbul'da 20:43'de Ankara'da 20:24'de İzmir'de 20:42'de iftarlarını yapacak. Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki linke tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar saatlerini öğrenebilir.

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL SAHUR SAATLERİ

2018 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.

SAHUR SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BESLENME KURALLARI

Mutlaka sahura kalkın: Sadece su içerek oruç tutmak sakıncalıdır. Midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde ani değişiklik yaratmayacak besinler seçilmelidir. Çok tuzlu, baharatlı, yağlı ve kalorili besinlerle özellikle şarküteri ürünleri tüketilmemelidir.

Proteini yüksek besinler tüketin: Süt, yoğurt, ayran, yumurta, peynir çeşitleri gibi besinler tüketilmelidir. Yanına tahıl grubu eklenmeli, sebze ve özellikle su oranı yüksek meyve ile desteklenmelidir.

İftarda aşırı tüketime dikkat: Oruç, su ve zeytin dışında hafif bir çorba ile açılabilir. Az miktarda peynir ve pide ile devam etmek; sucuk, salam, sosis gibi şarküteri gıdaları, yağlı peynirler gibi iftarlıkları aşırı tüketmemek gerekir.

Bol su tüketin: İftar ile sahur arasında düzenli olarak bol su içilmelidir. Su içimi çay, bitki çayı, az şekerli limonata, komposto suyu, ayran, süt, kefir, taze meyve suyu gibi içeceklerle desteklenmelidir.

Yavaş yemek yiyin: Yemekleri küçük lokmalar halinde, iyi çiğneyerek ve yavaş yemek son derece faydalıdır.

HÜRRİYET RAMAZAN ÖZEL SAYFASI

hurriyet.com.tr'nin okurları için hazırladığı Ramazan sayfasından Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerini sorgulayabilir, teravih namazı saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra Ramazan sayfamızdan Ramazan'a dair tüm merak edilen soruların cevaplarını bulabilir, ayrıca 'ramazanda sağlık' ve 'bugün ne pişirsem' bölümlerinden de faydalanabilirsiniz.

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