Bugün İETT ve diğer otobüsler ücretsiz mi?
30 Ağustos Cuma günü otobüsler ücretsiz mi sorusu, bugün dışarı çıkacak olan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İETT ve diğer otobüs hatlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, bugün ücretsiz mi olacak sorusu ile gündemde yer alıyor. Peki, İETT ve otobüsler ücretsiz olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sabah saatleri itibariyle birçok vatandaşın araştırdığı İETT ve otobüsler ücretsiz mi sorusu, gündemde yerini korumaya devam ediyor. Peki, İETT ve otobüsler ücretsiz mi olacak? İşte, o sorunun cevabı
İETT VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapmasında, kentteki toplu ulaşım araçları bugün yolcuları ücretsiz taşıyacak.
İstanbullular, bugünİstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Bugüne özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.
Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.
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