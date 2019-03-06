Bugün hava nasıl olacak? Termometreler sıfırın altında 24,6 dereceyi gösterdi.
İlkbahara girilmesine karşın, bazı bölgelerde kara kış etkisini sürdürüyor. Kar yağışının kesilmesinin ardından dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan’ın Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 24,6 dereceyi gösterdi. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ile İzmir ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de yer yer kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Ardahan buz kesti; Göle eksi 24,6’yı gördü
DOĞU Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, Ardahan’ın Göle ilçesi sıfırın altında 24,6 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu.
Göle, Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Bölgede diğer kentler de buz kesti. Termometreler dün gece sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 20,4, Kars’ta 14,6, Erzurum’da 11, Ağrı’da 3,5, Erzincan’da 1,4 dereceyi gösterdi. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, Ardahan’da Kura Nehri’nin yüzeyi buzla kaplandı, ağaçlar kırağı tuttu.
Yoğun kar yağışı kayak merkezlerinde yüzleri güldürdü. Erzincan Ergan Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 195 santime ulaştı. Kar kalınlıkları Erzurum Palandöken’de 107, Kars Sarıkamış’ta 92, Ardahan Yalnızçam’da 30 santim olarak ölçüldü.
METEOROLOJİ’DEN ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum’un doğu ve güney kesimleri ile Ağrı genelinde akşam saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışı görüleceğini bildirdi. Yetkililer, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkın, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Meteoroloji, halkı ve yetkilileri bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı da uyardı.
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