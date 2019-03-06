Bugün hava nasıl olacak? Termometreler sıfırın altında 24,6 dereceyi gösterdi.

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBugün hava nasıl olacak? Termometreler sıfırın altında 24,6 dereceyi gösterdi.
GeriGündem Bugün hava nasıl olacak? Termometreler sıfırın altında 24,6 dereceyi gösterdi.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.03.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Bugün hava nasıl olacak? Termometreler sıfırın altında 24,6 dereceyi gösterdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bugün hava nasıl olacak? Termometreler sıfırın altında 24,6 dereceyi gösterdi.

İlkbahara girilmesine karşın, bazı bölgelerde kara kış etkisini sürdürüyor. Kar yağışının kesilmesinin ardından dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan’ın Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 24,6 dereceyi gösterdi. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ile İzmir ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de yer yer kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ardahan buz kesti; Göle eksi 24,6’yı gördü

DOĞU Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, Ardahan’ın Göle ilçesi sıfırın altında 24,6 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Göle, Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Bölgede diğer kentler de buz kesti. Termometreler dün gece sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 20,4, Kars’ta 14,6, Erzurum’da 11, Ağrı’da 3,5, Erzincan’da 1,4 dereceyi gösterdi. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, Ardahan’da Kura Nehri’nin yüzeyi buzla kaplandı, ağaçlar kırağı tuttu.

Yoğun kar yağışı kayak merkezlerinde yüzleri güldürdü. Erzincan Ergan Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 195 santime ulaştı. Kar kalınlıkları Erzurum Palandöken’de 107, Kars Sarıkamış’ta 92, Ardahan Yalnızçam’da 30 santim olarak ölçüldü.

METEOROLOJİ’DEN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum’un doğu ve güney kesimleri ile Ağrı genelinde akşam saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışı görüleceğini bildirdi. Yetkililer, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkın, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Meteoroloji, halkı ve yetkilileri bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı da uyardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Doktor çiftten acı haber! O detay yürekleri burktu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50 bin konut müjdesi

Hayvanları korumada emsal karar... Bakın o isim ne ceza aldı?

Kardeşini öldürüp düğünü kana buladı... Karar verildi