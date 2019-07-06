Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Temmuz tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Kuvvetli yağış uyarısında bulunan müdürlük, vatandaşları sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 6 Temmuz tarihli hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Karabük, Kastamonu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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