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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.03.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Mart tarihli hava durumu raporu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Mart tarihli hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yurt geneli hava durumu bilgisi geldi. 4 Mart tarihli hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte, 4 Mart tarihli hava durumu raporu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı bulutlu 10
Trabzon: Parçalı bulutlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney yönlerinden orta, öğle saatlerine kadar bölge genelinde 40 ila 70 kilometre hızda eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Ağrı'da 2 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Erzurum'da 2, Kars ve Ağrı'da sıfır, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olacak.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 52, Erzurum'da 42, Kars'ta 22, Ardahan'da 18, kayak merkezlerinden Kars Sarıkamış'ta 101, Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 109, Konaklı'da 104, Ardahan Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaş ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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