Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli hava durumu tahminini paylaştı. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar beklenildiğini açıklayan Meteoroloji, kuvvetli yağış uyarısında bulundu ve vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlattı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Erzurum'un doğu ilçeleri ve Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu sabah saatlerinde Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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