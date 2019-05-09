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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mayıs hava durumu tahminleri

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mayıs hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde artacağı diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 9 Mayıs hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, Trakya'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle;

İSTANBUL °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ADANA °C, 26°C: Parçalı zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C: Az bulutlu ve açık

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