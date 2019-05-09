Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mayıs hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde artacağı diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 9 Mayıs hava durumu tahminleri...
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, Trakya'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle;
İSTANBUL °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANKARA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
ADANA °C, 26°C: Parçalı zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 23°C: Az bulutlu ve açık
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