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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.06.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Bugün hava nasıl olacak? 9 Haziran hava durumu tahminleri

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Bugün hava nasıl olacak? 9 Haziran hava durumu tahminleri

9 günlük bayram tatilinin son gününü geçiren vatandaşlar, bugün hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini merak ediyor. Pazar günü tatilini dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sabah saatleri ile birlikte araştırmalarına hız verdi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 9 Haziran hava durumu tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu 35

Adana: Az bulutlu 38

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

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