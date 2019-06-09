Bugün hava nasıl olacak? 9 Haziran hava durumu tahminleri
9 günlük bayram tatilinin son gününü geçiren vatandaşlar, bugün hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini merak ediyor. Pazar günü tatilini dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sabah saatleri ile birlikte araştırmalarına hız verdi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 9 Haziran hava durumu tahminleri...
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu 35
Adana: Az bulutlu 38
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu 26
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36
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