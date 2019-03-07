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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.03.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart yurt geneli hava durumu raporu

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Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart yurt geneli hava durumu raporu

Hafta sonuna doğru hava durumuna yönelik araştırmalar da hız kazandı, birkaç gündür bahar havası yaşayan başta İstanbullular olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, hava durumu raporunu merak ediyor. Meteoroloji'nin 7 Mart tarihli raporuna göre 1 ila 3 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğu kesimleri, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Karaman ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'nin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli(40-60 KM/SA) yükseklerinde kısa süreli fırtına (70-90 KM /SA) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, sel vb.) karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yükseklerinde kısa süreli fırtına (70-90 KM /SA) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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