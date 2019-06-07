Bugün hava nasıl olacak? 7 Haziran hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminini paylaştı. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Artvin çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İşte,7 Haziran hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
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