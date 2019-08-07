Bugün hava nasıl olacak? 7 Ağustos hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos tarihli hava durumu tahminlerini paylaştı. Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağını bildiren Meteoroloji, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? 7 Ağustos hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
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