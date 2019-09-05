Bugün hava nasıl olacak? 5 Eylül hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu raporunu yayımladı. 5 Eylül tarihli hava durumu tahminine göre, yurdun bazı bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri, Çanakkale'nin kuzeydoğu ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin; öğleden sonra Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin; akşam ve gece saatlerinde ise Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
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