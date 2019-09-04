Bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Eylül tarihli hava durumu tahminin paylaştı. Müdürlüğün günlük hava durumu tahminine göre, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, Marmara ve Ege’de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, yurt genelinde hava bugün nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Denizli çevreleri, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle