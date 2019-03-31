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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.03.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Bugün hava nasıl olacak? | 31 Mart hava durumu tahminleri

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Bugün hava nasıl olacak? | 31 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Mart ayının son gününe dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Sabah saatlerinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri iptal edildi. Bahar aylarının ortasına yaklaştığımız günlerde havaların ne zaman ısınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

BUDO’nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte, 31 Mart hava durumu tahminleri…

BUDO'nun yaptığı açıklamada, saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 11.30, 14.30, 16.30,18.30 ve 20.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleriyle 13.00, 16.00, 17.30 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

Saat 10.30 ve 20.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve saat 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de programdan kaldırıldı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİNE KAR UYARISI

 Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'da yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, ilk saatlerde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı bulutlu (Rüzgarın; kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.) 12

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu (Rüzgarın; kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.) 17

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı bulutlu 13

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinde çevreleri hafif sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 12

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

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