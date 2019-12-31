Bugün hava nasıl olacak? 31 Aralık 2019 hava durumu tahminleri

Yılbaşı öncesi en çok merak edilen konulardan biri de 31 Aralık 2019 hava durumu tahminleri. 2019'un son gününde havaların nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, 31 Aralık 2019 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Muğla, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara'da yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatleridne hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatleridne hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu