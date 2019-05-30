Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs hava durumu tahminleri
Türkiye genelinde etkili olan Afrika sıcakları İstanbul’da da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtmişti. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir'in güney kesimleri, Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Konya, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Niğde, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava sıcaklığı tahminleri şöyle;
İSTANBUL °C, 27°C: Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 32°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 32°C: Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 38°C: Az bulutlu ve açık, Zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C: Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ERZURUM °C, 26°C: Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 36°C: Az bulutlu ve açık
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