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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs hava durumu tahminleri

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Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan Afrika sıcakları İstanbul’da da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtmişti. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir'in güney kesimleri, Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Konya, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Niğde, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava sıcaklığı tahminleri şöyle;

İSTANBUL °C, 27°C: Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 38°C: Az bulutlu ve açık, Zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C: Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ERZURUM °C, 26°C: Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 36°C: Az bulutlu ve açık

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

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