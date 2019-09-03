Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Eylül tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bazı bölgelerin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte, 3 Eylül hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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