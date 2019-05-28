Bugün hava nasıl olacak? 28 Mayıs son dakika hava durumu tahminleri
İstanbul'da hava hissedilir derecede ısınmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 'Afrika Sıcakları' konusunda vatandaşları uyarmıştı. Kurumdan yapılan açıklamada, özellikle bugünden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı belirtilmişti. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Yeni haftanın ilk günü İstanbul’da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu. Sıcak hava nedeniyle çok sayıda kişi, boğaz kıyısına akın etti. Kimi denize girerek serinlerken kimi ise ağaç gölgesinde yattı. Gözler şimdi bugünün hava sıcaklığı tahminlerinde. İşte, 28 Mayıs son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde Marmara Bölgesinin kuzeyi ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise iç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde tahmin edilen hava durumu değerleri şöyle;
İSTANBUL °C, 31°C: Az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuzy ve doğusu yer yer sisli ve puslu
ANKARA °C, 32°C: Az bulutlu
İZMİR °C, 34°C: Az bulutlu
ADANA °C, 37°C: Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
TRABZON °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 33°C: Az bulutlu ve açık
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