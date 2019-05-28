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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Bugün hava nasıl olacak? 28 Mayıs son dakika hava durumu tahminleri

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Bugün hava nasıl olacak? 28 Mayıs son dakika hava durumu tahminleri

İstanbul'da hava hissedilir derecede ısınmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 'Afrika Sıcakları' konusunda vatandaşları uyarmıştı. Kurumdan yapılan açıklamada, özellikle bugünden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı belirtilmişti. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Yeni haftanın ilk günü İstanbul’da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu. Sıcak hava nedeniyle çok sayıda kişi, boğaz kıyısına akın etti. Kimi denize girerek serinlerken kimi ise ağaç gölgesinde yattı. Gözler şimdi bugünün hava sıcaklığı tahminlerinde. İşte, 28 Mayıs son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde Marmara Bölgesinin kuzeyi ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise iç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde tahmin edilen hava durumu değerleri şöyle;

İSTANBUL °C, 31°C: Az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuzy ve doğusu yer yer sisli ve puslu

ANKARA °C, 32°C: Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C: Az bulutlu

ADANA °C, 37°C: Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C: Az bulutlu ve açık

DİĞER İLLERE AİT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

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