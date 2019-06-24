Bugün hava nasıl olacak? 24 Haziran hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Haziran 2019 için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Müdürlüğün resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, 24 Haziran hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle