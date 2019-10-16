Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı. Müdürlüğün 16 Ekim tarihli hava durumu raporuna göre, yağış alan yerlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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