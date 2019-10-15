Bugün hava nasıl olacak? 15 Ekim hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ekim tarihli hava durumu tahminini duyurdu. Müdürlüğün resmi sayfasından yapılan duyuruya göre, . Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, yurt geneli hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Konya'nın güneybatı çevreleri ile Karaman'ın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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