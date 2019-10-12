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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteorolojiden gelen hafta sonu hava durumu raporu

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Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteorolojiden gelen hafta sonu hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan günlük hava durumu verilerine bir çok bölgede sis ve pus görülüyor. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte il il ve tüm bölgelerimizde günlük hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ilk saatlerde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu akşam 6 (50km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı, öğle batısı ile akşam geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE
Hava Durumu Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), açıkları 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, açıkları 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın sabah saatlerinde açıkları 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, sabah saatlerinde Batı Akdeniz’in açıklarında yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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